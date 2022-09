Mancini su Immobile: "Non valeva la pena rischiare. Ciro voleva giocare”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ungheria, Roberto Mancini ha parlato anche di Ciro Immobile, tornato a Roma dopo aver tentato di strappare la convocazione per la sfida di Nations League di domani. Il ct ha chiarito la situazione: "Ci abbiamo provato. Poi stamattina abbiamo deciso di lasciarlo a casa perché non valeva la pena correre il rischio, diventava troppo pericoloso. Dispiaceva a lui e a noi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, è rimasto con noi anche durante la prima partita. Ha voluto provarci, ma non poteva rischiare".

Il ct azzurro Roberto Mancini è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Perché Immobile è stato mandato via? Ha avuto un problema qualche giorno fa, lui voleva giocare, ma stamani lo abbiamo rimandato a casa perché sarebbe stato un rischio. Tutto qua".

Pubblicato il 25/09 alle 20.30