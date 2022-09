Nazionale, gli azzurri in viaggio verso l'Ungheria: novità su Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - L'assenza di Ciro Immobile è stata confermata direttamente dallo staff della Nazionale: "Il calciatore Ciro Immobile questa mattina si è sottoposto a Milano ad accertamenti clinici e strumentali che ne hanno confermato l’indisponibilità per la gara di domani in Ungheria. Immobile ha comunque raggiunto con la squadra l’aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al Ct, che ieri sera era rientrato nella capitale per poter votare questa mattina. Il Ct, pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciar tornare il centravanti azzurro al club di appartenenza, per proseguire le cure del caso. Gli accertamenti eseguiti sono stati, come sempre avviene, condivisi con lo staff medico del club"

Gli azzurri che hanno lasciato Milano per recarsi nei rispettivi seggi a votare, sono rientrati e questa mattina si sono ritrovati all’aeroporto di Malpensa dove ad attenderli c’è un volo diretto a Budapest. Tra coloro che si apprestano a lasciare l'Italia però, non c’è Ciro Immobile. L’attaccante ha riportato un problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo contro l’Inghilterra, e ora anche di partire per l’Ungheria. A darne notizia è stato il giornalista Alessandro Antinelli tramite il proprio profilo Twitter: “Ciro Immobile non parte per Budapest.L’attaccante della Lazio arriva con il resto dei compagni ai piedi dell’aereo. Poi resta in macchina e non parte"

