Maneskin, rissa al concerto. Damiano: "La maglia della Lazio è peggio"

Tappa a Philapelphia per i Maneskin che proseguono con il loro tour in giro per il mondo. Durante il concerto della band romana è andata in scena una rissa tra i fan presenti. Le immagini hanno fatto il giro del web e dei social in pochissime ore. Damiano, cantante del gruppo, ha provato a smorzare quanto successo nei minuti successivi: "E' la prima volta che succede nel corso di un nostro concerto. Non vogliamo promuovere la violenza, anzi. La violenza è una merda. Rispettate le persone vicine a voi". Poi però è arrivato il commento sui social. Tramite Twitter, il noto frontman di fede giallorossa ha aggiunto: "La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio", riferendosi a una ragazza che stava assistendo allo show con la casacca biancoceleste.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz — Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022