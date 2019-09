Manfredini: "Inzaghi, bene il turnover. Lazio favorita per il quarto posto"

La Lazio è pronta alla sfida di Europa League contro il CFR Cluj. Ai microfoni di Radio Sportiva di questa partita ha parlato Christian Manfredini: "Per la Lazio l'esordio in Europa League contro il Cluj non sarà facile fuori casa contro una squadra prima nel suo campionato. Partite semplici non ce ne sono soprattutto in Europa, vedi Inter ieri, però confido molto nel gruppo di Simone che prenderà la partita con le pinze. Oggi non si può giocare sempre con la stessa formazione, si allestiscono rose ampie proprio per poter rifiatare. Domenica c'è di nuovo il campionato e non si può sbagliare dopo ko di Ferrara, quindi fa bene Inzaghi a fare turnover".

MILINKOVIC E LUIS ALBERTO - "L'aver trattenuto Milinkovic e Luis Alberto è stato un grande colpo, sono top player, l'anno scorso l'hanno dimostrato in parte ma devono tornare a farlo con continuità. Se ci riescono la Lazio può ambire a più dell'Europa League".

PRONOSTICO - "La società programma, prende giocatori poco conosciuti che poi dimostrano di poter far bene nel nostro campionato. Quest'anno dopo le prime 3 ci metto proprio la Lazio, mentre la Roma la vedo dietro perché ha cambiato molto. Un allenatore che conosce già la piazza ed i giocatori aiuta rispetto per esempio ad un Milan che riparte da capo, perdi qualcosa rispetto a squadre già collaudate".

