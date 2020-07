Maniero: "La Lazio sta facendo qualcosa di incredibile. E se vincesse con la Juve..."

Ancora vivo il duello tra Lazio e Juventus per il vertice. Ai microfoni di TMW ha detto la sua l'ex attaccante Maniero: "A livello di organico secondo me c'è un po' di differenza, e la Lazio sta facendo qualcosa di incredibile. Ieri è andata sotto, e recuperare di questo periodo non è semplice. Anche giocando male, con poca brillantezza, trova sempre il modo per infastidire gli avversari e arrivare al gol in ogni partita. Penso che il duello per lo Scudetto sia racchiuso tra queste due squadre, visto che l'Inter balbetta un po'. La partita di Torino sarà quella chiave, specie se dovesse vincere la Juve. Dovesse farlo la Lazio, sarà lotta fino all'ultima giornata".