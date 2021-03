Maradona jr. risponde a Van Basten: "Se parlo mi becco una querela..."

Non sono certo passate inosservate le parole di Marco Van Basten, ex campione del Milan, che qualche giorno fa ha di fatto affermato che nel 1990 il Napoli "rubò lo scudetto" ai danni proprio dei rossoneri. Il Napoli di quella stagione si rifletteva nella figura di Maradona e proprio il figlio Diego Armando Maradona jr. ha deciso di tornare sull'argomento nel corso di Tiki Taka trasmissione condotta da Piero Chiambretti: "A Van Basten non rispondo. Non voglio beccarmi una querela. Posso solo dire che quel Napoli era nettamente superiore“.

