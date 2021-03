Italia, Immobile in Nazionale: lo scatto social da Coverciano - FOTO

Ciro Immobile è a Coverciano con la Nazionale. Il bomber biancoceleste è arrivato in Toscana e sta svolgendo gli allenamenti con gli Azzurri sotto gli ordini di Mancini. L'Italia avrà tre impegni in pochi giorni validi per la qualificazione ai Mondiali 2022. Prima l'Irlanda del Nord in casa e poi Bulgaria e Lituania in trasferta. L'attaccante della Lazio ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto del prato verde di Coverciano.