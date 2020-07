Maran: "La Lazio ha pagato la ripresa e qualche sconfitta, ha perso la spinta"

Fase di studio per Rolando Maran, che intercettato da TuttoMercatoWeb non commenta l’esonero dal Cagliari di qualche mese fa, ma analizza il momento dei biancocelesti in campionato: "Che succede alla Lazio? Qualche risultato negativo può aver influito sulla spinta che poteva avere prima. La ripresa come detto può riservare sorprese, la Lazio può aver pagato più del dovuto qualche sconfitta”.