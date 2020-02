Marani: "La Lazio fa impressione, Inzaghi sta mascherando le lacune"

"La Lazio ha impressionato ieri, soprattutto per la prestazione", afferma Matteo Marani. Il volto noto di Sky Sport ha parlato del match contro l'Inter e di come i biancocelesti stiano facendo saltare il banco Scudetto in Serie A. Ecco il suo intervento: "I biancocelesti davano quella sensazione di solidità e sicurezza in grado di farti pensare che ieri avrebbero comunque vinto. La squadra ha due giocatori come Milinkovic-Savic e Luis Alberto che offrono grande qualità, hanno dominato il confronto contro Barella e Vecino. Dalla sconfitta contro l'Inter all'andata, la Lazio ha vinto 15 partite su 19, ha il miglior marcatore del campionato e la miglior difesa. Si diceva che Simone Inzaghi non avesse grandi alternative ma sta riuscendo a mascherare questo aspetto".

