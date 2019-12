Marchetti, Klose, Hernanes o Immobile: qual è la top 11 della Lazio 2010/19?

Un decennio di Lazio. Un decennio di calciatori con l'aquila sul petto, vestiti di biancoceleste, giallo o color West Ham. Sono le ultime dieci stagioni ricche di vittorie (6 trofei considerando la Coppa Italia 2009, ndr), tra qualche delusione e passo falso. In ogni caso un decennio d'amore, come sempre. Come sempre è stato e sempre sarà, da 120 anni il prossimo 9 gennaio. Di questi la società prende in considerazione l'ultima decade, in una sorta di grande sondaggio: qual è la top 11 degli ultimi 10 anni? Tra le opzioni c'è tanta nostalgia a tinte biancocelesti. Tanta carne al fuoco tra chi ha colpito per lampi di classe, e chi ha fatto centro al cuore dei laziali. Praticamente tutti, a dire il vero. Il modulo di base è il 4-4-2 (mister Inzaghi disapproverà), e le opzioni sono 4 per ruolo. Per votare basta cliccare su questo link e seguire le indicazioni.

LAZIO, LE PAROLE DI TARDELLI

BRESCIA - LAZIO, BIGLIETTI IN PIU' PER I TIFOSI OSPITI?

TORNA ALLA HOMEPAGE