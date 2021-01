Marcolin: "Lazio super ovunque. Correa? Come si trova con Immobile!"

ATALANTA-LAZIO - Nel post partita di Atalanta-Lazio Marcolin, ex biancoceleste, commenta a Dazn la vittoria della squadra di Inzaghi: "La Lazio vista oggi è stata super in tutti gli aspetti, in attacco, in difesa, sotto il punto di vista della strategia, nei cambi. Sul gol Correa è stato bravo a rincorrere dopo che se l’è allungata. Si trova benissimo con Immobile, i due hanno funzionato oggi e il Tucu ha ripagato la fiducia di Inzaghi. Giocando ogni tre giorni la gestione delle energie è importante. Nella Lazio si capisce lo spirito umile che ha questa squadra e la qualità elevata".