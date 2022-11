Marianella: "Lazio squadra in crescita. Non ha puntato su nomi sexy, ma..."

Il telecronista di Sky Sport commenta il percorso dei biancocelesti nelle competizioni internazionali e sul Cluj ha le idee chiare...

La Lazio affronterà il Cluj negli spareggi della Conference League. Un avversario alla portata della squadra di Sarri che non deve fare l'errore di sottovalutare i romeni come accaduto nel girone di Europa League. Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, ha commentato la stagione dei biancocelesti. Ecco le sue parole: "La Lazio squadra in grande crescita. Ha fatto un ottimo mercato. Ha puntellato con nomi meno sexy, ma ha sistemato le necessità. Ha avuto la forza di tenere i calciatori più importanti. Aver tenuto Milinkovic per 8 anni è un merito. Immobile, Pedro, Lazzari e Luis Alberto sono giocatori di qualità. Felipe Anderson è tornato a incantare, gli fa bene l'aria di Roma Ha fatto benissimo alla Lazio e meno bene quando è andato altrove. Immobile è uno degli attaccanti più forti a livello planetario. La Lazio doveva passare il turno. In Europa se hai dei cali di intensità può accadere anche questo. La Lazio può fare un grande percorso in Conference. Cluj? Non è più la squadra affrontata anni fa in Europa League. Al momento è una squadra assolutamente alla portata. La Lazio è più forte di tutte quelle che avrebbe potuto affrontare. importante aver evitato Dnipro e Partizan Belgrado per distanza e ambiente"