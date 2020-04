Marica: "Hagi deve giocare. Lazio forte, ma ora sarebbe un salto troppo grande"

La Lazio su Ianis Hagi. Per l'attacco si valuta il profilo del talento romeno in questo momento in prestito ai Glasgow Rangers, ma ancora di proprietà del Genk. L'ex attaccante Ciprian Marica, è stato interpellato dal portale prosport.ro in merito alla possibilità di vederlo in maglia biancoceleste: "Sarebbe meglio per Ianis Hagi rimanere ai Glasgow Rangers e continuare in questa squadra. Per lui è importante giocare. La Lazio è una squadra molto forte e non so se sarebbe appropriato per lui fare subito un salto così importante". D'altronde la prima esperienza alla Fiorentina in Serie A, non andò proprio benissimo. Diverso invece il pensiero di Ilie Dumitrescu: "Ianis Hagi ha un solo problema: viene paragonato con suo padre. Questo è un errore che non va commesso. Ianis ha raggiunto la maturità e ha la qualità per fare un ulteriore passo in avanti".

