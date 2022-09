Mario Gila tira le somme: "Niente di meglio che concludere con una vittoria" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoil.it

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo aver collezionato il suo esordio in nazionale nella sfida tra Spagna Under 21 e Romania, Mario Gila è stato mandato in campo dal ct iberico anche nel secondo appuntamento contro la Norvegia. A qualche minuto dal triplice fischio è arrivato, come di consueto, il post Instagram: "Finisce il ritiro con la Spagna, per fortuna con una vittoria". Ora il difensore farà ritorno a Formello, per proseguire il lavoro agli ordini di Sarri.

