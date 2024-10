Marrone (TMW): "L'Empoli la vera sorpresa in A. E se D'Aversa batte la Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudia Marrone, giornalista di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuta stamattina ai microfoni di Radiosei per presentare il match Lazio-Empoli. Di seguito le sue parole: “L’Empoli arriva a Roma senza sconfitte, la vera rivelazione del campionato perché dal Torino di Vanoli qualcosa di buono mi aspettavo. L’Empoli era un’incognita considerati i tanti cambiamenti in estate. Gli azzurri in 15 match a Roma non hanno mai battuto la Lazio, D’Aversa potrebbe scrivere la storia”.

“D’Aversa è arrivato a Empoli nonostante fosse promesso sposo del Cesena, approdo possibile grazie ad un’apposita clausola nel contratto. Corsi e il ds Gemmi hanno puntato su di lei, D’Aversa ha scelto il 3-4-2-1, plasamandolo a sua somiglianza. Fazzini titolare domani? Potrebbe giocare dall’inizio, bisogna capire chi accanto a lui tra Esposito e Amjorin. C’è il dubbio su Maleh che ad Empoli potrebbe consacrarsi definitivamente, mentre Zurkoski dovrebbe partire dalla panchina. Pellegri potrebbe essere preferito a Colombo come centravanti”.

“La famiglia Corsi un esempio per la Serie A? Soprattutto il presidente Fabrizio ha sempre avuto un approccio importante, diverso da Lotito ovviamente. Insieme ai Percassi e ai Pozzo sono gli ultimi baluardi del calcio di provincia, i Corsi hanno rifiutato offerte importanti dall’estero per cedere il club. Spenderei due parole su Rebecca Corsi, ad del club. Sempre stata all’avanguardia, anche puntando sul calcio femminile. Penso anche al centro Monteboro, assolutamente di livello, così come la gestione dello scouting”.

TORNA ALLA HOMEPAGE