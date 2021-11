Marsiglia-Lazio, il walkaround biancoceleste: i ragazzi di Sarri “droit au but”

Il campo, l'erba del Velodrome, lo stadio silenzioso, le luci che riflettono le tute inumidite. Il palcoscenico vuoto che si presta alle prove generali. Niente corsa, né allenamenti, solo una passeggiata per respirarne l'essenza, il profumo della battaglia. La Lazio è sbarcata a Marsiglia, nel segno del destino, dopo tre anni dal successo in coppa, raccolto da queste parti. I figli di Sarri sorridono nel walkaround. I figli della rivoluzione sarrista dovranno disinnescare quella marsigliese per proseguire spediti. "Molto difficile: sarebbe da folli venire al Velodrome e pensare di disputare una partita facile..." Ha spiegato Mau. Non c''è tregua. Non è ammessa frenata, per confermare il buon cammino ripreso in campionato. Pedro e compagni sanno che per continuare a solcare il percorso dell'evoluzione tattica, dovranno dimostrarsi abili a disinnescare le trappole francesi. Strategie a confronto, furbizie contrapposte, pronte a prendere il sopravvento. Il tutto nel catino infuocato dei 50 mila. Il tutto nel palcoscenico, questa volta gremito, del Velodrome. "Droit au but", c'è scritto all'ingresso del campo: "Dritti all'obiettivo" significa. È un motto dell'OM, ma non ce ne vogliano se lo prendiamo in prestito: sembra perfetto per la Lazio. Senza paura dunque, senza esitazioni. Anche domani, anche contro l'Olympique Marsiglia. Sempre per continuare a sognare.

FOTO (LAZIO SOCIAL)