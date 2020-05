Matri: "Scudetto? La Lazio non mollerà fino alla fine"

Che campionato sarà alla ripresa? La Lazio non intende mollare il vertice della classifica. Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l'ex biancoceleste Matri: "Credo che le sorti del campionato possano cambiare un po’ con questa sosta. Aumenterà il fattore tecnico come discriminante. La Juve resta favorita per la qualità della rosa, superiore a tutte. La Lazio non credo mollerà e l’Inter ha un allenatore come Conte, che conosciamo tutti".

