Matrimonio a prima vista | 3a puntata Real Time: anticipazioni su Jessica e Sergio

Matrimonio a Prima Vista ha visto la nuova coppia fra Jessica e Sergio subito come la più cliccata. Attenzione all'anticipazione che vi daremo, è un vero e proprio spoiler. Se Matrimonio a Prima Vista è infatti attualmente in diretta su Real Time (2 le puntate), su Discovery Plus è già ampiamente concluso. Jessica e Sergio come coppia fanno discutere. Jessica, personalità insofferente, aveva dimostrato già freddezza nel corso del matrimonio. Sergio, molto empatico, sembrava invece destinato a subire l'atteggiamento della "moglie a prima vista". Così, sui social, chi ancora non sa nulla del finale, ha pensato a una coppia destinata a lasciarsi immediatamente. Noi, come anticipazione, vi suggeriamo invece di gustarvi la 3a puntata su Real Time. In viaggio di nozze infatti ci sarà una vera e propria svolta della coppia che vi farà intuire anche come potrebbe evolvere.