Mattei: “Sbagliata la guerra mediatica contro la Lazio. Ma la comunicazione...”

Ai microfoni di Radiosei, il noto giornalista Rai Stefano Mattei ha parlato della Lazio e del caso tamponi: "La strategia della Lazio che si chiude nel proprio bunker non paga. Questa mancanza di comunicazione determina una grande confusione che diventa un boomerang contro la Lazio. C'è un giornale, la Gazzetta dello Sport, che ha scatenato una guerra mediata contro il presidente Lotito. In questo caso si va oltre, ma manca trasparenza da parte del club. Per la Lazio quella di domenica sarà una gara complicata. La Juventus non è lo Zenit, in queste condizioni non sempre si possono fare miracoli"