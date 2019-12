Mauri: "Lazio, ora sei più concreta. Così puoi diventare grande!"

Pratica Udinese archiviata, ora nel mirino c'è la Juventus di Sarri. Ai microfoni di Radiosei ha parlato dei biancocelesti Stefano Mauri: "La Lazio ha fatto il suo dovere, entrando in campo concentrata, nel modo giusto. E' riuscita ad archiviare la pratica in soli 45 minuti e ad amministrare nel secondo tempo. Sono diverse partite che la Lazio è cambiata: ora bada al solo, meno fronzoli in campo, ma grande concretezza e sostanza. Lo abbiamo visto specialmente in trasferta, è la nota positiva che può permetterti di diventare una grande"

