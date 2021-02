Mauricio amarcord: "Stagioni indimenticabili vissute con la maglia della Lazio" - FOTO

Due anni fa Mauricio salutava la Capitale e metteva fine alla sua esperienza con l'aquila sul petto dopo quattro anni. Il brasiliano ha voluto riassumere in un post la sua finestra di carriera romana non senza una punta di nostalgia: "Oggi finiva la mia avventura con la maglia della Lazio! Sono state stagioni indimenticabili giocando ai massimi livelli del calcio mondiale davanti ad avversari estremamente forti. Con la maglia della Lazio sono sceso in campo 56 volte tra il 2014 e il 2018 e ho avuto l'opportunità di giocare in Champions League, oltre che in Europa, le principali competizioni del continente".

FORMELLO - Lazio, Radu riprende a correre. Marusic riposa

Foschi: "Lotito mi ha sbattuto in C. Ora vedremo con i tamponi..."

TORNA ALLA HOME PAGE