Mauro Zarate amarcord: "Al derby uno dei miei gol più belli in carriera" - VIDEO

Mauro Zarate rimarrà per sempre uno dei calciatori che più ha fatto innamorare i tifosi della Lazio al suo arrivo. L'argentino nel primo periodo biancoceleste ha emozionato e si è anche reso protagonista di alcuni gol bellissimi tra cui uno che rimarrà nella storia dei derby. Lo stesso Maurito lo ha inserito nei tre gol più belli della sua carriera in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali di America Fc: "I miei gol più belli? Uno è quello nel deby contro la Roma, bellissimo" e a seguire proprio il video di quella prodezza: un bolide che si infila direttamente in porta. Indimenticabile.

CARA A CARA!



Nação Americana, agora foi a vez do Mauro Zárate participar do Cara a Cara e contar um pouquinho sobre ele!



Confira o vídeo completo em nosso canal do YouTube!



: https://t.co/NkYXuEwVu1 pic.twitter.com/LNVk3briVt — América FC ✊ (@AmericaMG) September 7, 2021

