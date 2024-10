Mbappé avvistato in un night club in Svezia: scoppia la polemica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nuove polemiche intorno alla figura di Kylian Mbappé. Il calciatore del Real Madrid non ha risposto alla convocazione della Francia a causa di un piccolo problema muscolare. Per questo il giocatore ha deciso di rimanere in Spagna ma, in verità, l'attaccante non è rimasto a Madrid partendo per una breve vacanza in Svezia.

Come riportano i media svedesi Mbappé sarebbe stato avvistato in giro per Stoccolma, mentre la Francia era in campo nella gara contro Israele, insieme ad alcuni amici con cui avrebbe trascorso la serata in un nightclub. Situazione, questa, ampiamente criticata in patria dove in tanti puntano il dito sul poco attaccamento che Mbappé ha mostrato verso i propri compagni di nazionale.