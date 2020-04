Mes / Gualtieri risponde a Salvini e Meloni: "Accuse grottesche, è senza condizioni fino al 2% del Pil"

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha voluto rispondere con parole forti alle parole di Salvini e Meloni: "Sul Mes è stata eliminata ogni condizionalità fino al 2% del Pil. Una linea di liquidità senza vincoli, della quale comunque ci si può non avvalere, è facoltativa. A livello europeo servono 1.500 miliardi di euro. Da Salvini e Meloni sono arrivate accuse grottesche. Forse ignorano che il Mes già esiste e con condizionalità, il controllo della troika. L'Eurogruppo ha proposto, e non deciso, che il Mes possa offrire altro oltre alla troika, e cioè uno strumento incondizionato per i Paesi che lo vorranno. Fra questi non c'è l'Italia. Il premier Conte ha già detto e ripetutto che non è lo strumento adatto ad affrontare la crisi. Noi chiediamo le risorse necessarie per la sfida contro il virus e chiediamo che siano risorse comuni. Non chiediamo la mutualizzazione del debito passato. Più saranno elevate, più saremo forti per superare la crisi e ripartire. L'Italia sta tenendo una posizione coraggiosa che credo prevarrà. Anzi, sta prevalendo. Sul Recovery Plan la battaglia più dura perché occorre il via libera del Consiglio Europeo e noi chiediamo che l'Italia abbia una grande dimonesione con l'emissione di bond. C'è ancora l'opposizione di alcuni paesi ma almeno siamo riusciti a metterla sul tavolo. Datemo battaglia, siamo determinati".

