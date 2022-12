Messi, l'assist per Molina è super. E un laziale apprezza... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'assist di Lionel Messi per Molina in occasione del gol del momentaneo vantaggio dell'Argentina sull'Olanda è da stropicciarsi gli occhi. Tutti gli appassionati di calcio hanno sottolineato la gran qualità di una giocata che si sta rivelando, almeno per il momento, decisiva ai fini del risultato del match. Tra coloro che hanno apprezzato il gesto tecnico della "Pulce", anche Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio ha condiviso su Twitter un post, semplice ma dal messaggio inequivocabile: "Messi". E un cuore ad accompagnare. Anche il Mago è pazzo per Leo.

Messi ❤️🫶 — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) December 9, 2022

