Metzelder, ad aprile il processo per le accuse di pedopornografia

Non è ancora finita, anzi, la brutta storia in cui è rimasto coinvolto Metzelder ex difensore di Dortmund, Real Madrid e Schalke. L'accaduto risale al 2019 e l'accusa è di quelle pesantissime: essersi procurato e aver successivamente inviato materiale pedopornografico. Metzelder avrebbe inviato ad una donna, anche lei indagata, 29 fra immagini e video, fra le quali anche alcune nelle quali i minorenni venivano violentati. L'ex giocatore ha sempre respinto le accuse e a fine aprile dovrà presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse.

