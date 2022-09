Midtjylland-Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Zaccagni e Basic

TUTTOmercatoWEB.com

Sono 22 gli uomini scelti da Maurizio Sarri per il match contro il Midtjylland, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Il Comandante lascia a casa l'acciaccato Zaccagni. Presente Basic. Torna a disposizione, invece, Pedro dopo il problema alla caviglia. Come terzo portiere non c'è Adamonis, al suo posto il giovane Magro. Assente anche l'infortunato Lazzari. Di seguito la lista completa.

Portieri: Magro, Maximiano, Provedel.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli.

Centrocampisti: Marcos Antonio, Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Vecino.

Attaccanti: Felipe Anderson, Cancellieri, Immobile, Pedro, Romero.