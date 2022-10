Midtjylland, Sviatchenko teme la Lazio: “È molto forte. A Herning..."

Tra poco più di tre ore Lazio e Midtjylland si affronteranno all’Olimpico, entrambe determinate a dare una scossa al percorso fatto finora in Europa e conquistare punti preziosissimi per la qualificazione. La gara d’andata ha sorriso ai danesi e lasciato l’amaro in bocca ai biancocelesti, ma i ragazzi di Capellas sanno che quanto accaduto a Herning è stata un eccezione e che niente va dato per scontato. Lo ha confermato il capitano Sviatchenko, nel corso di un’intervista riportata da Tipsbladet. Queste le sue parole: “È stata una serata magica, battere una squadra italiana e segnare cinque gol risuona all'esterno e crea rispetto per la nostra squadra. Abbiamo giocato una di quelle partite che si giocano raramente. Tutto è andato per il verso giusto, loro non c'erano mentalmente e fisicamente. Abbiamo segnato i gol nei momenti giusti. Per loro è andata completamente male. Non può accadere di nuovo. Saremo sotto pressione. Spero che riusciremo a sopportare la pressione, soprattutto nei primi 15-20 minuti. È classico che vogliano attaccare e chiudere rapidamente la partita. Dobbiamo resistere agli assalti che spesso si verificano nelle partite importanti. Dobbiamo essere intelligenti nel nostro pressing. Siamo stati bravi a farlo a Herning”

LAZIO - “La Lazio è una squadra molto forte e la striscia attuale lo dimostra. Vincono molte partite e in genere segnano molti gol. Credo che per loro sia stato un caso isolato. Il fatto che siano così costanti al momento dimostra la loro forza. Ora siamo imbattuti in dieci partite. Crediamo di essere difficili da battere. O vinciamo, o almeno non perdiamo. Questo è importante per il successo"

