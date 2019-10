Mihajlovic, altro atto di forza: vuole andare in ritiro con la squadra

Un guerriero non si arrende di fronte a nulla. Lotta, rischia, suda e poi vince la sua battaglia. Questo è quello che Sinisa Mihajlovic sta facendo per combattere la sua malattia. Un passo alla volta, riprendendosi quello che gli è stato tolto. Stando a quanto riportato dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei, il tecnico del Bologna chiederà il via libera ai medici per andare in ritiro con la squadra fino a Torino. Un atto di forza, d'amore verso i suoi ragazzi. Sinisa dirigerà l'allenamento a Casteldebole domani e ci sarà anche dopodomani nel giorno di vigilia. Ma non gli basta. Se tutto sarà nella norma, la sua intenzione è quella di partire con una macchina separata dal pullman che accompagna la squadra, e presentarsi in hotel. Non si era mai spinto così lontano Sinisa, era in panchina contro il Verona e la sua Lazio, adesso punta la Juventus in trasferta.

