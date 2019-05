Mihajlovic: "Con Lotito ho un ottimo rapporto, che bravo Inzaghi"

Anche il nome di Sinisa Mihajlovic accostato alla panchina della Lazio. Ma in realtà, dopo un ultimo positivo incontro con il presidente Saputo, il tecnico avrebbe ricevuto le garanzie per proseguire la sua avventura con il Bologna. Intanto Mihajlovic ieri sera era presente a Tiki Taka: “Non ho parlato con altri club, solo col Bologna. Come è andata? Il presidente ha confermato la volontà di investire e di allestire una squadra che provi ad attaccare l’Europa. Poi certo, dobbiamo approfondire il discorso ma la prima impressione è buona”, ha ammesso il serbo. Che ha parlato anche di Lazio: "Inzaghi da anni sta facendo ottime cose. Ha vinto la Supercoppa, quest’anno la Coppa Italia. Dopo la Juventus la Lazio è quella che ha vinto di più. Lotito? Ho un ottimo rapporto con tutti i presidenti, anche con lui". Il futuro dovrebbe dire però ancora Bologna.

