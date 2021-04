Mihajlovic critica Mancini: "Se fossi stato Soriano lo avrei mandato a quel paese"

Durante la conferenza stampa prima di Bologna - Inter, Sinisa Mihajlovic ha avuto da ridire su alcune scelte di Roberto Mancini. In particolare se l'è presa con il suo ex compagno di squadra alla Lazio per aver convocato in Nazionale Roberto Soriano senza farlo mai andare neanche in panchina: "Se fosse stato molto attento alle vicende del Bologna, Mancini non avrebbe portato Soriano per fare tre tribune. Non mi attendevo zero minuti in tre gare: lui è il miglior centrocampista italiano e non mi è parso giusto. Averlo saputo, era meglio se fosse rimasto con noi: non mi è piaciuto, parlo da allenatore del Bologna e da amico di Mancini. Tre tribune contro... chi? E dagli soddisfazioni, ha fatto nove gol, tanti assist. Fallo giocare. Se io fossi stato Soriano l’avrei mandato a quel paese: con tutto il rispetto per la nazionale e Mancio".

SU SALAS - “Sono molto legato a lui, è stato un grande. In Cile è il presidente di una squadra di serie B. Mi ricordo una volta nel post campionato, andammo a fare un torneo in Cile e quando stavamo atterrando ho visto tutta la gente inginocchiata per emulare la sua esultanza. Lo veneravano”.