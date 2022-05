Mihajlovic, dopo il ricovero la felicità: a spasso per Roma con la piccola Violante – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La bella notizia è arrivata nella giornata di ieri. Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola in cui era ricoverato per sottoporsi alle cure per combattere la leucemia. Il tecnico del Bologna sta meglio e in attesa di tornare in panchina si sta godendo alcuni giorni a Roma insieme alla sua famiglia in versione nonno... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

