Milan, confronto Donnarumma-ultras: il portiere va via in lacrime e Maldini risponde...

Non certo un periodo facile quello che sta vivendo il portiere del Milan Donnarumma che ieri ha forse avuto il suo passaggio peggiore. Come riporta l'edizione quotidiana de il Corriere della Sera a Milanello c'è stato un confronto tra il portiere e una delegazione di ultras rossoneri che gli avrebbero chiesto chiarezza circa il rinnovo del contratto e anche di non giocare la prossima gara contro la Juventus, sua possibile destinazione futura. Donnarumma pare essere uscito in lacrime dal confronto e anche infastidito dal fatto che la società abbia acconsentito a questo colloquio.

Pronta la risposta di Paolo Maldini sulla questione: "È importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova . Certe scelte competono all’allenatore per quanto riguarda il campo e al club per le questioni contrattuali. Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto. I tifosi del Milan, fino a oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i giocatori hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che saranno decisive. Quello che è accaduto sabato mattina con Donnarumma non aiuta. Ribadisco l’assoluta professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa e impegno”, queste le parole rilasciate ai microfoni dell'Ansa.