Milan, Fonseca non è al sicuro: dalla Spagna una notizia spiazzante

© foto di www.imagephotoagency.it

La barca dl Milan naviga in acque torbide dall'inizio di questa stagione e la situazione non è per nulla migliorata nelle ultime partite. La spaccatura tra Fonseca e alcuni calciatori della rosa sembra evidente e l'ostinazione indomabile del tecnico portoghese non sta mitigando l'ambiente. Sport Mediaset ha pubblicato una notizia proveniente dalla Spagna, che se confermata avrebbe dell'incredibile. Il diavolo avrebbe intavolato una trattativa con Xavi, attualmente svincolato, per portarlo sulla panchina rossonera; si attendono maggiori sviluppi.