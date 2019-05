Milan, Gattuso: "Voglio restare il più a lungo possibile"

Il valzer delle panchine ha avuto inizio. Tanti i nomi che rimbalzano tra un club e l'altro. Anche la Lazio deve ancora risolvere la questione allenatore, con Inzaghi e Lotito che continuano a confrontarsi per trovare una soluzione adeguata. La società, dal canto suo, è intenzionata a proseguire con il mister piacentino. Ai biancocelesti, nei giorni scorsi, è stato accostato anche il nome di Gattuso. Il Milan avrà in questa giornata di campionato il verdetto: Champions o non Champions? Queste le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa: "Sono stati mesi importanti e difficili, ma quando si allena una squadra come il Milan è un sogno, e mi è stata data questa grande possibilità. Farò di tutto per starci il più a lungo possibile e portare risultati importanti per questa gloriosa società".

