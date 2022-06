Milan, Gianluca Galliani: “Nesta la trattativa più bella, vi racconto com’è andata”

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Nesta è uno dei più grandi rimpianti della Lazio. La situazione economica in cui versava il club all’epoca lo ha costretto a salutare controvoglia la Capitale, un addio che resta una ferita aperta per il difensore e per i tifosi nonostante ormai siano passati anni. La carriera gli ha riservato grandi soddisfazioni, molte di queste tra le fila del Milan che lo ha accolto subito dopo aver salutato il club biancoceleste. Ai microfoni di TMW il figlio dell’ex dirigente rossonero, Gianluca Galliani, ha rivelato dettagli sulla vicenda: “La trattativa più bella? Su Nesta la verità è che non c'era la volontà di portarlo, si pensava di aver chiuso la campagna estiva ma io ne ero innamorato, perché era l'unico a livello dei nostri grandi. Feci un pressing pesante su mio padre, finché chiamò il presidente e si fece”

