Calciomercato, Cagliari - Monza: sul tavolo le cessioni di Cragno e Joao Pedro

L'asse Cagliari - Monza è più caldo che mai. I sardi, retrocessi in Serie B, hanno necessità di vendere e soprattutto di piazzare quei giocatori che non rimarranno nella serie cadetta. Come riportato da Tuttomercatowe.com in queste ore si fa sempre più concreto lo scenario di una doppia operazione con il Monza. Nel pomeriggio infatti a Milano si sono tenuti alcuni colloqui tra la società rossoblù e Adriano Galliani per le cessioni di due big come Alessio Cragno e Joao Pedro. L'accordo non sarebbe ancora stato trovato anche se la trattativa ha imboccato i giusti binari.