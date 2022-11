Milan, Ibrahimovic verso il recupero totale: a disposizione di Pioli per il match contro la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultima volta che Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo con la maglia del Milan era il fine maggio scorso. Lo svedese infatti al termine del campionato si è sottoposto a un’importante operazione al ginocchio che lo tiene ancora lontano dal campo. Ibra in questi mesi ha lavorato moltissimo e, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il suo rientro è previsto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2023. Nel caso in cui Ibrahimovic riuscisse quindi ad accelerare i tempi potrebbe tornare a disposizione di mister Pioli in vista del big match contro la Lazio in programma il 24 gennaio.