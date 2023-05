Milan, infortunio Leao: ecco l'esito degli esami

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa Milan c'è apprensione per le condizioni di Rafael Leao, uscito poco dopo l'inizio del match tra i rossoneri e la Lazio. Il calciatore si è sottoposto nella giornata di oggi ai controlli strumentali che hanno evidenziato un'elongazione all'adduttore della coscia destra. "Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno", si legge nel comunicato del club. L'attaccante è a rischio per il derby di Champions contro l'Inter.