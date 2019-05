Milan, La Scala: "Inzaghi? Buon tecnico, ma non ha l'atteggiamento giusto"

In casa Lazio continua a tenere banco la questione allenatore. Inzaghi riflette, intanto il Milan sembra abbia puntato il mister piacentino per averlo in panchina il prossimo anno. Giuseppe La Scala, avvocato e presidente dei piccoli azionisti del Milan, ha parlato della situazione ai microfoni di TMW: "Sarri, Giampaolo o De Zerbi sarebbero accolti con pazienza e interesse al Milan. Inzaghi? Un buon tecnico, ma ha un atteggiamento spirituale che non lo rende molto in linea con la storia di questa società. De Zerbi e Giampaolo sono molto innovativi, li preferirei ad Inzaghi. Elliot ha le idee chiare per quanto riguarda l'allenatore, a Maldini è stato proposto di rendersi dirigente di un progetto che ha già individuato la proprietà. Gazidis ha fatto intendere che ci saranno 3 o 4 anni di limbo. Ma un conto è crescere con una certa filosofia, un altro è un progetto con un allenatore che non è nelle corde e nello spirito della squadra".

