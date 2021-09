Milan - Lazio, è Pedro mania sui social: solo Ibra meglio dello spagnolo

Non aveva bisogno di presentazioni, ma le prime due prestazioni hanno lasciato il segno. Pedro si è preso la Lazio rispedendo al mittente le polemiche di chi aveva storto la bocca per il suo breve passaggio alla Roma. I dieci mesi in giallorosso, però, sono solo una parentesi e lo spagnolo ha risposto da protagonista sia contro l'Empoli che contro lo Spezia. Oggi l'ex Barcellona è chiamato a guidare i suoi compagni nel difficile test di San Siro contro il Milan. I tifosi però sono già pazzi di lui e sui social il tam tam sul suo nome è continuo, spesso accompagnato anche dalle note di Raffaella Carrà. Pedro ha raggiunto i 6,3 milioni di followers su Instagram che lo fanno di gran lunga il più seguito della Lazio e gli permettono di essere nella top ten della Serie A. Oggi a Milano, però, l'iberico dovrà accontentarsi della maglia d'argento visto che in campo ci sarà un certo Zlatan Ibrahimovic e i suoi 49,5 milioni di seguaci che, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, fanno di lui il più seguito del nostro campionato.