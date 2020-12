Milan - Lazio, Filippo Galli: "I biancocelesti proveranno a vincerla ma non sarà facile a San Siro"

Grande sfida questa sera sotto i riflettori di San Siro tra Milan e Lazio. A presentare il match in ottica rossonera l'ex calciatore Filippo Galli intervenuto ai microfoni di Radiosei: "Il Milan è davanti con merito. Credo che quanto fatto dai rossoneri sia nato dalla decisione della società di tenere Pioli, una serie anche di episodi come spesso accade hanno dato continuità al rendimento della squadra, Ibrahimovic che ha aiutato i più giovani negli allenamenti e poi il grande lavoro di Pioli: oggi il Milan gioca con una consapevolezza sbalorditiva. Mi aspetto che il Milan provi a vincere la partita di questa sera che è molto importante, sarà comunque una gara difficile anche perché la Lazio sta vivendo un buon momento. Sarà una gara equilibrata e anche se i rossoneri hanno molte assenze hanno dimostrato di mantenere una certa qualità di gioco, i biancocelesti hanno un centrocampo di qualità e poi davanti hanno Ciro Immobile. A me piace moltissimo Luis Alberto, lui e Calhanoglu sono due giocatori di fantasia che possono accendere le squadre in qualsiasi momento. Calhanoglu ha trovato una continuità di rendimento che non aveva nella passata stagione. Godiamoci questa partita, la Lazio vorrà fare punti e accorciare la classifica. La squadra di Inzaghi non è partita al massimo in questa stagione ma la Lazio ha tutto il tempo per recuperare, questa sera è un match importante e una vittoria potrebbe portare maggiore tranquillità e consapevolezza, non è facile però vincere a San Siro anche se non ci sarà il pubblico".

