Milan - Lazio, Immobile colpisce un bimbo nel pre-gara ma poi si fa perdonare...

Piccolo inconveniente ma finito nel migliore dei modi poco prima del fischio d'inizio del match tra Milan e Lazio. Durante la sessione di tiri nel riscaldamento Ciro Immobile ha erroneamente colpito un bambino presente sugli spalti. Prontamente lo staff di mister Sarri si è avvicinato per chiedere come stesse il piccolo e allo stesso modo l'attaccante della Lazio ha voluto subito sapere se gli avesse fatto male chiedendoglielo in prima perosna. Per fortuna nulla di grave e per farsi perdonare Immobile ha regalato la sua maglia al bimbo. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.