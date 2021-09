Milan - Lazio, Milinkovic: "A loro non ho mai segnato, orgoglioso della 250^ presenza"

La Lazio a San Siro proverà a dare continuità ai risultati ottenuti e al gioco proposto nelle prime due giornate, ma non sarà facile. Di fronte ai biancocelesti ci sarà il Milan di Pioli che vuole dimostrare di essere cresciuta ancora rispetto lo scorso anno. Ai microfoni di Lazio Style Channel Milinkovic, che giocherà la sua 250^ partita in biancoceleste, ha detto: "Veniamo da due vittorie di fila che ci danno una motivazione in più per fare bene oggi. Conosciamo il valore del Milan, ma ci siamo preparati bene. Loro sono bravi a ripartire, dovremo chiuderli il prima possibile. Siamo pronti".

250 VOLTE CON LA LAZIO - "Sono orgoglioso di questi numeri, spero di farne ancora tanti altri. Al Milan non ho mai segnato, è sicuramente un motivo in più per fare bene ma l'importante ovviamente è tornare a casa con una vittoria”.

Milinkovic a Dazn: "Abbiamo fatto due partite ottime, oggi siamo venuti qui per centrare la terza vittoria di fila. Sarri è qualcosa di diverso rispetto agli anni prima, mi piace, sono contento, faccio quello che mi chiede. Si lavora molto sulla palla a terra, mi piace, non devo saltare più di tanto. Fino ad ora lo stiamo facendo bene. Andremo su a pressarli, sappiamo che il Milan gioca di ripartenza ma noi non cambiamo la nostra mentalità".