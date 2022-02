Milan - Lazio, Pioli: "Abbiamo vinto con merito per la qualità dimostrata"

Al termine della gara contro la Lazio il mister del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfono di Mediaset: "Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquistare più fiducia, stasera abbiamo meritato la vittoria per la qualità mostrata per 90 minuti. Giroud ha avuto parecchi problemi fisici, ora sta meglio ma è stato importante il lavoro di tutta la squadra. Derby in semifinale? Sono sempre partite particolari da preparare ma stimolanti, entrambe le formazioni vorranno vincere. Ora dobbiamo affrontare con attenzione la Sampdoria ma la settimana sta andando bene, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi per migliorare la classifica dello scorso anno. Abbiamo tante risorse per vincere le partite, è importante che possiamo fare molti cambi per far giocare anche chi è forte ma resta fuori. Ibrahimovic è sofferente perché vorrebbe aiutare i compagni, lo sta facendo fuori dal campo con il suo carisma. Lo spirito del gruppo sta facendo la differenza".

Stefano Pioli ha parlato anche in conferenza stampa: "È impossibile avere la pancia piena per un gruppo così giovane, così motivato e così ambizioso: non abbiamo ancora concluso nulla, ma la squadra ha dato un segnale importante di maturità e di consapevolezza; abbiamo approfittato della vittoria nel derby per mettere ancora più velocità, più energia, più lucidità, più forza che ci stanno dando anche i nostri tifosi. Tutto ciò ha fatto sì che la partita sia stata affrontata nel migliore dei modi. La Lazio ha 'aiutato' il Milan? Noi abbiamo fatto tutte le cose che avevamo preparato, giocando un calcio continuo ed abbiamo vinto meritatamente".