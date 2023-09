Milan - Lazio, Sarri a Dazn: "Primo tempo notevole. Champions? Per noi è un lusso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Sarri che vede il bicchiere mezzo pieno quello che al termine della gara tra Milan e Lazio, vinta dai rossoneri per 2-0, ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un primo tempo notevole dove abbiamo la responsabilità di aver creato tante situazioni che non abbiamo tramutato in occasioni clamorose. Abbiamo sofferto nei primi 15 minuti nella ripresa e poi abbiamo rifatto un buon settore di gara tra i due gol. Prestazione di buon livello, poi la partita la perdi su un paio di accelerazioni, dispiace ma credo che la stradas sia quella giusta. Il primo tempo mi ha soddisfatto. Il centrocampo aggressivo ha recuperato un numero considerevole di palloni, poi quando c’è il momento di reggere 10 minuti di difficoltà hanno fatto fatica anche con loro a dare soluzioni per uscire e respirare. La pressione del Milan è durata 10 minuti, è facilmente prevedibile che nell’arco della gara ci siano dei blocchi in cui ti mettono in difficoltà".

CASTELLANOS - "Ha fatto un buon primo tempo, è andato un pochino in difficoltà nella ripresa come la squadra, per essere la prima da titolare ha fatto una buona partita".

ROVELLA, LUIS ALBERTO, KAMADA - "Con questa soluzuone in questa fase potremmo fare fatica, siamo abituati a un centrocampo più offensivo che difensivo. Rovella è un ragazzo che viene da un infortunio quindi mi sembrava giusto dargli due tre partite per ritrovare il top della condizione. Mi sta sorprendendo anche in fase difensiva".

CHAMPIONS - "Noi quando giochiamo in campionato non dobbiamo pensare alla Champions che per noi è un lusso, la vita però si gioca in campionato. Conquistare l'Europa un'altra volta per noi sarebbe vitale. Da lunedì inizieremo a pensare al Celtic e daremo tutto perché è un palcoscenico importantissimo, non è detto che la squadra, che ha alcune difficoltà in campionato, le abbia anche in Champions".

IMMOBILE - "Dopo la gara con il Torino sentiva qualcosa al flessore. Dopo il colloquio con il dottore non se la sentiva di giocare e abbiamo pattuito che in caso di estrema necessità avremmo provato. Ha fatto 7/8 minuti di riscaldamento e mi ha detto che si sentiva bene quindi ha giocato uno spezzone di partita in cui ha rischiato molto meno che se fosse entrato dall’inizio".