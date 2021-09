Milan – Lazio, sfida di alto livello tecnico tra Sarri e Pioli a San Siro

RASSEGNA STAMPA - Il primo scontro diretto di questa stagione per la Lazio di Maurizio Sarri è sabato a San Siro contro il Milan. Si può parlare al momento di sfida tra capolista in quanto entrambe le squadre hanno conquistato 6 punti nelle prime due gare. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio sta assimilando sempre di più i principi calcistici di Sarri e la vittoria schiacciante contro lo Spezia sarà un ulteriore stimolo per poter fare bene e a rendere il tutto più interessante il trio formato da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. Mau può ritenersi soddisfatto e consapevole della qualità della sua squadra. Anche il Milan ha iniziato bene il campionato e Pioli dal canto suo è anche lui cosciente della tecnica dei suoi calciatori. Sarà una sfida intrigante per gli appassionati di calcio e per i tifosi stessi.

