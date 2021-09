Milan, buone notizie per Pioli: Ibrahimovic e Kessie si allenano in gruppo

A San Siro Sarri dovrà prepararsi a trovare in campo sia Ibrahimovic che Kessie. Dopo essere stati fermi per infortunio, l'attaccante svedese e il centrocampista ivoriano sono tornati a disposizione di Pioli e oggi si sono allenati con il gruppo. Con molta probabilità entrambi partiranno dal primo minuto domenica sera contro la Lazio, come riporta Sky Sport: l'ex Atalanta ha smaltito il problema al flessore che lo ha tenuto fuori nelle prime due giornate, idem Ibra che è stato impegnato con la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio.