Milan - Lazio, Tommaso Paradiso polemico con Inzaghi: "Caicedo in panchina. E i cambi..."

Le scelte fatte da Inzaghi nel corso della partita hanno lasciato perplesso Tommaso Paradiso che sui social si è lasciato andare ad un commento sarcastico. Il cantante nella sua Instagram Story ha scritto: "Immobile, Milinkovic, Caicedo in panca. Ok". Il mister piacentino ha fatto uscire Immobile e Milinkovic per inserire Pereira e Akpa Akpro. Nel finale si pensava potesse esserci spazio per Caicedo, ma l'allenatore ha preferito lasciarlo in panchina spiegando poi il motivo delle sue scelte.