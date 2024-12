Milan, offerta di rinnovo per Theo Hernandez: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Il Milan è focalizzato sul rinnovo di Theo Hernandez. Dopo l’esclusione dal primo minuto contro il Genoa, il procuratore del terzino francese ha fatto visita al Milan per fare il punto della situazione. Come riporta il Corriere dello Sport, le trattative per il prolungamento di Theo non sono entrate ancora nel vivo, nonostante la volontà sia nota. Il contratto che è stato sottoposto all’agente del francese prevede un ingaggio netto di 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Questo significa che, nel caso in cui Theo decidesse di accettare, andrebbe a guadagnare circa 6 milioni l’anno. Il Milan pensa così di convincere l’esterno a prolungare l’accordo in scadenza nel giugno del 2026. L’annata non positiva di Theo e le poche richieste da parte di altre squadre, portano il club a sperare di trovare un accordo con cifre che vengono considerate congrue al valore del giocatore.